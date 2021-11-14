Светлана Журова: Судьба дала сборной России отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

«Нашу команду ждет очень сложный матч. Я бы даже назвала этот матч — битвой или сражением. На кону стоит многое, речь идет о путевке на чемпионат мира. Судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год. Тогда было очень обидно проигрывать, это ведь был домашний чемпионат мира», — цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Добавим, что подопечные Валерия Карпина возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 22 очка после девяти туров. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.