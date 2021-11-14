Роналду поддержал возможное назначение Зидана на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил за возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Как сообщает Manchester Evening News, капитан сборной Португалии обсудил этот вопром с руководством »красных дьяволов». Роналду выступал под руководством Зидана в мадридском «Реале». Футболист и наставник в составе «сливочных» выиграли три Лиги чемпионов подряд.

Отмечается, что 49-летний специалист пока не принял предложение руководства «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что сейчас клуб возглавляет Уле-Гуннар Сульшер. «МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 17 очков в 11 встречах.