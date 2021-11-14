«Арсенал» намерен продать форварда Пепе

Фланговый нападающий «Арсенала» Николя Пепе может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает портал Football London, руководство «канониров» не рассчитывает на 26-летнего ивуарийца и готово продать игрока в январе 2022 года. Отмечается, что лондонцы планируют заработать на трансфере футболиста около 30 миллионов евро. Однако в данный момент никто из клубов не проявил интерес к форварду.

Напомним, что Пепе перешел в «Арсенал» в августе 2019 года из «Лилля» за 80 миллионов евро. В составе английской команды он провел 98 матчей, забил 25 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.