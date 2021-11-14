Ракитич получил памятную футболку перед матчем со сборной Россией

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич принял решение прекратить выступление за национальную команду.
Перед началом домашнего матча отборочного раунда ЧМ-2022 с Россией 33-летнему футболисту устроили торжественные проводы. Ракитичу вручили памятную футболку.
Отметим, что Иван провел в составе сборной Хорватии 106 матчей, в которых забил 15 мячей. Хавбек «Севильи» становился финалистом ЧМ-2018 в России.
Добавим, что последний матч в составе сборной Ракитич провел в октябре 2019 года против Уэльса (1:1).
источник: «Советский спорт»