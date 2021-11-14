Свищев - о словах Тарасовой про сборную России: Пусть лучше сосредоточится на «Ледниковом периоде»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о возможном выходе сборной России по футболу на чемпионат мира-2022.

«Слышать такие высказывания от Тарасовой мне очень сложно. Не совсем понятно, почему она позволяет себе такие слова. Я практически уверен в том, что она не разбирается в футболе. Я не умаляю ее авторитета в фигурном катании и «Ледниковом периоде», пусть она лучше сосредоточится на них», - приводит слова Свищева Eurostavka.

Ранее Тарасова заявила: «Для чего сборной России выходить на ЧМ-2022? Занять последнее место? У нас в стране нет футбола».

В эти минуты команда Валерия Карпина проводит решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Для выхода в финальную часть мирового первенства российской сборной будет достаточно сыграть вничью. Пока счет в первом тайме 0:0.