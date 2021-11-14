ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Серхио Бускетс – об Алвесе: Его менталитет победителя и лидерские качества помогут «Барселоне»

Недавно бразильский футболист вновь стал игроком каталонцев, подписав контракт до 30 июня 2022 года.
14 ноября 2021 17:38
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями по поводу возвращения в клуб правого защитника Дани Алвеса.

Напомним, что 12 ноября каталонская команда объявила о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

– Мы знаем, каким игроком является Дани. Он – настоящий профессионал. Уверен, что его характер, менталитет победителя и лидерские качества помогут команд не только на футбольном поле, но и в раздевалке. Будем надеяться, что все пойдет хорошо, – цитирует Бускетса ESPN.

Добавим, что Алвес защищал цвета «Барселоны» с 2008 по 2016 годы – на его счету 391 проведенная встреча за команду, в которых он забил 21 гол и отдал 101 ассист. Вместе с клубом игрок стал шестикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

источник: ESPN
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Bellator пообещали выполнить просьбу Федора Емельяненко по последнему боюПредпоследний парад. Сборная России сыграет в решающем матче с ХорватиейСергей Зубов: Шведам под 30 лет, нашим парням - едва за 20 или меньшеВскрылось, почему Дзюба не хочет играть за сборную РФКанчельскис не сдержался после победы России над КипромВ лыжах скандал после первой же гонки сезона
«Карпину нужно выбить из головы у футболистов мысли о ничьей». Комментатор Меламед — о матче Хорватия — Россия
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед оценил для «Плеймейкера» перспективы сборной России в ключевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 против хорватов, который состоится 14 ноября в Сплите (начало - в 17:00 мск).
«Хорваты пытаются нас запугать, но мы это уже проходили». Кирьяков — о матче, который решит судьбу России
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия в Сплите.
Хорватия — Россия: прямая трансляция решающего отборочного матча ЧМ 14.11.2021
14 ноября 2021 года в Сплите состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и России.
Холлоуэй заслужил третий бой с Волкановски. Или реванш с Макгрегором? Итоги UFC Vegas 42
На очередном турнире UFC в Лас-Вегасе зрители увидели парад досрочных побед, но главный бой продлился всю дистанцию: Макс Холлоуэй с огромным трудом одолел Яира Родригеса.
Панарин продолжил дело Овечкина. Русский лидер «рейнджеров» забил столько, сколько за 13 предыдущих игр
«Коламбусу» явно не повезло: в течение суток этот клуб НХЛ потерпел два домашних поражения, пропустив по два гола от российских суперзвезд – сначала Александра Овечкина, а теперь и Артемия Панарина, который обеспечил «Рейнджерс» волевую победу (5:3).
Медведев и Джокович уже в Турине. Ждем их новой битвы — она точно украсит финал Итогового турнира года
В воскресенье в Италии начинается итоговый чемпионат АТР с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Главные фавориты - Новак Джокович и наш Даниил Медведев.
Вы это видели?! Супергол 16-летнего Мичкова за шиворот вратарю взорвал матч Швеция — Россия
Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, проиграв шведам 2:4, но все запомнят не счет, а первый гол Матвея Мичкова за национальную команду, получившийся невероятным.
Дилемма Карпина в Хорватии: сыграть как Хиддинк c Голландией в 2008-м или как Черчесов с Испанией в 2018-м?
14 ноября в Сплите сборная России проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. В какой футбол она будет играть?
Два золота и украденная медаль Игнатова, который исполнил шесть четверных! Итоги Гран-при в Токио
В Японии финишировал 4-й этап серии Гран-при. В обоих парных видах катания победили российские дуэты – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.
«Как потратим призовые? Смотрите наши стримы». Gambit рассказал о «бронзовом» дебюте на «мэйджоре»
Представители Gambit Esports поделились впечатлениями от выступления команды по CS:GO на дебютном для этого состава «мэйджора» в Стокгольме, где российский коллектив занял третье место, уступив в полуфинале будущим триумфаторам турнира Natus Vincere.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика