Серхио Бускетс – об Алвесе: Его менталитет победителя и лидерские качества помогут «Барселоне»

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями по поводу возвращения в клуб правого защитника Дани Алвеса.

Напомним, что 12 ноября каталонская команда объявила о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

– Мы знаем, каким игроком является Дани. Он – настоящий профессионал. Уверен, что его характер, менталитет победителя и лидерские качества помогут команд не только на футбольном поле, но и в раздевалке. Будем надеяться, что все пойдет хорошо, – цитирует Бускетса ESPN.

Добавим, что Алвес защищал цвета «Барселоны» с 2008 по 2016 годы – на его счету 391 проведенная встреча за команду, в которых он забил 21 гол и отдал 101 ассист. Вместе с клубом игрок стал шестикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.