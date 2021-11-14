Онана отказался переходить в лондонский «Арсенал»

Вратарь Андре Онана продолжит карьеру в миланском «Интере». В феврале камерунец должен подписать предварительный контракт с миланским клубом, который начнет действовать с июля. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации истоника, к Онана также обращался «Арсенал», но вратарь отказал клубу из Лондона.

Напомним, Андре выступал за «Аякс» с января 2015 года. Всего за клуб он провел 204 матча, пропустил 180 голов и 83 раз отстоял «на ноль».

Ранее голкипер был отстранен от занятий футболом на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В ноябре этого года срок дисквалификации истек.