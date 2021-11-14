Мостовой считает, что Испания обыграет Швецию с минимальным счетом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Испании и Швеции.

«На мой взгляд, в этом противостоянии не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Испания очень уверенно выступает в родных стенах и будет играть прагматично. Предполагаю, что шведы не смогут навязать борьбу на всей дистанции поединка, будут большую часть времени проводить без мяча и уступят в итоге с минимальным счетом», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч Испания - Швеция состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Перед заключительным туром Испания с 16 очками возглавляет таблицу группы B. За ней следует Швеция, имея в своем активе 15 очков.