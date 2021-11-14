Тренер «Аякса» Тен Хаг объяснил, почему отказался от предложения «Ньюкасла»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг объяснил, почему отказался от предложения «Ньюкасла».

«Почему я не ушел в «Ньюкасл»? Потому что счастлив в «Аяксе». У меня отличные взаимоотношения с руководством. Чего я хочу в будущем? Я живу в настоящем, поэтому мне сложно ответить», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Под его руководством «аяксиды» стали двукратными чемпионами Нидерландов (2018/19, 2020/21) и Кубка (2018/19, 2020/21). В 2019 году «Аякс» завоевал Суперкубок страны и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где пропустил вперед «Тоттенхэм», уступив им в серии из двух матчей.