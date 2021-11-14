Бывший судья считает, что матч Хорватия - Россия нужно было остановить из-за ливня

Бывший судья Илья Обломов заявил, что нидерландский арбитр Дэнни Маккели, обслуживающий матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России, должен был остановить встречу из-за сильного дождя.
«На таком поле играть нельзя. Маккели должен остановить игру. Мяч должен отскакивать от газона», - написал Обломов в своем телеграм-канала «Але, рэф!».
В эти минуты команда Валерия Карпина проводит решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Для выхода в финальную часть мирового первенства российской сборной будет достаточно сыграть вничью. Пока счет во втором тайме 0:0.