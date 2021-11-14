«Рома» арендует Далота до конца текущего сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро

Руководство «Ромы» всерьез заинтересовано в заключении арендного соглашения с фланговым полузащитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб планирует подписать контракт с 22-летним португальцем до конца сезона-2021/22. При этом в соглашение будет включен пункт о полноценном выкупе футболиста за 15 миллионов евро.

Отметим, что в трансфере защитника лично заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

Напомним, Далот выступает за «МЮ» с июля 2018 года. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Милане». В нынешнем розыгрыше АПЛ португалец принял участие в трех матчах, не отличившись результативными действиями.