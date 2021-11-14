Кудряшов отправил мяч в свои ворота в матче Хорватия - Россия

В Сплите завершается второй тайм матча отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
Хозяева вышли вперед на 81-й минуте. Мяч в свои ворота отправил защитник россиян Федор Кудряшов.
Напомним, что подопечные Валерия Карпина пока возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 22 очка после девяти туров. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков.
Прямую путевку на чемпионат мира в Катаре получит победитель встречи. В случае ничьи на ЧМ-2022 поедет сборная России.
источник: «Советский спорт»