Рабьо не собирается покидать «Ювентус»

Центральный полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о своем возможном уходе из туринского клуба.

Ранее стало известно, что в услугах 26-летнего француза заинтересован «Ньюкасл», готовый подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

– В данный момент я счастлив в Турине. Конечно же, я вижу свое ближайшее будущее в «Ювентусе», – цитирует Рабьо Telefoot.

Напомним, Рабьо пополнил состав «Ювентуса» в июле 2019 года. С тех пор он отыграл за «бьянконери» 95 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Пари Сен-Жермен» и «Тулузы». В составе сборной Франции он провел 23 встречи.