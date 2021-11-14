Сборная Словении обыграла Кипр в заключительном туре отбора ЧМ-2022

Сборная Словении на своем поле переиграла национальную команду Кипра в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились полузащитники Миха Зайц (48-я минута) и Адам Гнезда (84-я). Гости ответили забитым голом в исполнении нападающего Андроникоса Какулиса (89-я).
Таким образом, в группе H отборочного цикла ЧМ-2022 Словения с 14 очками финишировала на четвертой позиции, не сумев отобраться в финальную часть мирового первенства в Катаре. Кипр занял пятую строчку, имея в своем активе пять очков.
источник: «Советский спорт»