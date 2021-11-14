Сборная России проиграла Хорватии и примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира

Сборная России проиграла в гостевом матче Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 со счетом 0:1.

Единственный гол в свои ворота забил на 81-й минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Стыковые матчи в европейской квалификации состоятся в марте следующего года, в них примут участие 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучших сборных по результату Лиги Наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.

ЧМ-2022

Отборочный этап

10-й тур

Хорватия – Россия – 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 – в свои ворота.

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 76), Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Перишич, Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80), Головин (Зобнин, 57), Ионов (Чистяков, 57), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливайя, 89. Грбич, 90+3.

Судья: Маккели (Нидерланды).