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Сборная Словакии разгромила Мальту, полузащитник Дуда отличился хет-триком

Словацкая сборная заняла итоговое третье место в таблице группы H, набрав 14 очков в 10 турах.
14 ноября 2021 18:57
автор: Владислав Корегин

Футболисты сборной Словакии одержали разгромную победу над Мальтой (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник словаков Ондрей Дуда, записавший на свой счет три забитых мяча на 8-й, 69-й и 80-й минутах. Дублем отличился полузащитник Альберт Руснак (6, 16). Еще одним автором забитого мяча стал защитник Вернон Де Марко (72).

Отметим, что мальтийцы доигрывали игру вдевятером после того, как были удалены Райан Камензули (47) и Тедди Теума (51).

Таким образом, Словакия набрала 14 очков и завершила квалификацию к мировому первенстве в Катаре на третьем месте в турнирной таблице группы H. Мальта с пятью очками стала шестой.

ЧМ-2022

Квалификация

Группа H

10-й тур

Мальта - Словакия - 0:6 (0:3)

Голы: Руснак, 6. Дуда, 8. Руснак, 16. Дуда, 69. Де Марко, 72. Дуда, 80.

источник: «Советский спорт»
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