Ловчев не стал досматривать матч сборной России против Хорватии

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев не стал досматривать игру квалификации на чемпионат мира 2022 между сборными Хорватии и России (0:1).

Эксперт смотрел встречу в прямом эфире «Матч Премьер» и после того, как раскритиковал сборную России, предпочел не досматривать игру до конца.

Напомним, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучших сборных по результату Лиги Наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.