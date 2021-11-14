Рашид Рахимов: Сборная России совсем не выходила из обороны

Тренер Рашид Рахимов раскритиковал игру сборной России в гостевом матче против Хорватии (0:1) в квалификации на чемпионат мира 2022 года.

«В атаке мы выглядели плохо. Когда ты не опасен для соперника, сложно цепляться. Дождь упростил игру в обороне. Сопернику пришлось играть намного точнее. Но мы совсем не выходили из обороны и теряли очень много мячей», - приводит слова Рахимова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучших сборных по результату Лиги Наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.