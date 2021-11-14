Ивица Олич: Меня Россия удивила в матче с Хорватией, вообще ничего не показала

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал результат матча отборочного раунда ЧМ-2022 с Россией (1:0).

«Было видно, что Россия может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее. Тяжелые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться. Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать», — приводит «Спорт-Экспресс» слова специалиста.

Напомним, что единственный мяч в свои ворота забил на 81-й минуте Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.