Сафонов признан лучшим игроком сборной России по итогам матча с Хорватией

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что голкипер национальной команды Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевого матча с Хорватией (0:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что 22-летний вратарь отыграл все 90 минут и оформил четыре сэйва. В общей сложности хорваты нанесли 19 ударов по воротам российской команды, пять из которых пришлись в створ.

Таким образом, сборная Хорватии заняла итоговое первое место в турнирной таблице группы H, набрав 23 очка, и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия с 22 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.