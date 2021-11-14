Сафонов признан лучшим игроком сборной России по итогам матча с Хорватией

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что голкипер национальной команды Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевого матча с Хорватией (0:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.
Отметим, что 22-летний вратарь отыграл все 90 минут и оформил четыре сэйва. В общей сложности хорваты нанесли 19 ударов по воротам российской команды, пять из которых пришлись в створ.
Таким образом, сборная Хорватии заняла итоговое первое место в турнирной таблице группы H, набрав 23 очка, и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия с 22 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.
Матвей Сафонов тащил всё, что мог, и был признан болельщиками и экспертами лучшим игроком матча #ХорватияРоссия. pic.twitter.com/aQEa8eq3ml— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021