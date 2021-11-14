Ашот Хачатурянц: России играла с Хорватией прекрасно, могли сыграть вничью

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на результат матча отбора ЧМ-2022 между Хорватией и Россией (1:0).

«Играли прекрасно, могли сыграть вничью, несчастный случай. Будем дальше решать свою проблему. Критика Кудряшова? Это может произойти с любым игроком. Мы сыграли достойно. Ни у кого язык не повернётся критиковать Кудряшова в такой момент. Просто несчастный случай, бывает, играли достойно до 81-й минуты. Заслуживали прямого выхода», — цитирует «Чемпионат» Хачатурянца.

Напомним, что единственный мяч в свои ворота забил на 81-й минуте Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.