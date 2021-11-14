Семин - о поражении России от Хорватии: Наша молодая команда в состоянии выиграть стыковые матчи

Бывший главный тренер «Локомотива» и Юрий Семин отреагировал на поражение сборной России в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«В данной ситуации нужно поддержать нашу сборную - они были очень дисциплинированы, работоспособны, хорошо готовы физически к этому матчу, несмотря на то, что уровень индивидуально мастерства у хорватов выше. Я вижу, что у нас есть хорошая молодая команда, которая в состоянии выиграть стыковые матчи и попасть на чемпионат мира», - приводит слова Семина Sport24.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.