Лещенко – о поражении сборной России от Хорватии: Надо было рисковать, на кону стояла путевка на ЧМ

Народный артист России Лев Лещенко подвел итоги матча отбора к ЧМ-2022, в котором сборная России минимально уступила Хорватии (0:1).

Отметим, что единственный гол был забит на 81-й минуте – после фланговой подачи защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота.

– Нам повезло, что был такой дождь. Дураку понятно, что надо было выбивать мяч на чужую половину и там бороться. Можно обороняться, но хотя бы две-три атаки надо было провести. Надо было рисковать, на кону стояла путевка на чемпионат мира. Пора уже нападающего было взять нормального, если не Дзюбу, то Сергеева. Неужели в России нет ни одного классного форварда? Нельзя строить классную игру только на защите! – приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная Хорватии заняла итоговое первое место в турнирной таблице группы H, набрав 23 очка, и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия с 22 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.