Валерий Газзаев: Никакой контригры у сборной России не было, никакого давления на оборону Хорватии

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал игру национальной команды в матче квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«К сожалению, с первых минут мы выбрали оборонительную тактику. В такой игре хорошо использовать контратаки. Хотелось увидеть агрессивные ответные действия. Никакой контригры не было, никакого давления на оборону Хорватии. Лучший игрок сборной России — Сафонов, который провел блестящий матч без единой ошибки», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, что единственный мяч в свои ворота забил на 81-й минуте Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.