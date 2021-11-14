Вячеслав Колосков: Россия сыграла великолепно и выбрала хорошую тактику на матч с Хорватией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поражение сборной России в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«Очень не повезло нашей сборной сегодня, конечно. Сыграли великолепно, выбрали хорошую тактику, особенно по такому тяжелому полю. Я считаю, что за эту команду точно не стыдно! Бились, сражались. Все проявили потрясающие волевые качества», - приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.