Смолов и Головин не сыграют в полуфинале стыковых матчей

Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин не помогут сборной России в полуфинале стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

Оба футболиста заработали в матче с Хорватией (0:1) желтые карточки, ставших для них вторыми в отборочном цикле.

Напомним, проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги Наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.