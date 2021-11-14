Роман Широков – об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией: Федя ни в чем не виноват

Экс-игрок сборной России Роман Широков оценил поражение национальной команды в гостевом матче квалификации чемпионата мира от Хорватии (0:1).

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был после того, как российский защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. Таким образом, хорваты стали победителями отборочной группы H и напрямую вышли на ЧМ в Катаре.

– России надо было просто выстоять, но чуть-чуть не получилось. То, что большую часть времени придется обороняться – ожидаемо. Пропущенный гол России – это вина поля. Все были разобраны, просто мяч неудачно отскочил. То, что сейчас оскорбляют Кудряшова – это нормальная ситуация, к сожалению, для России. Ни в чем Федя не виноват. Хотел выбить, чуть не получилось, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что подопечные Валерия Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте следующего года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап мирового первенства-2022.