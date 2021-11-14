В Госдуме отреагировали на поражение сборной России в матче с Хорватией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на поражение сборной России в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«Мне не было стыдно за российскую сборную в игре Хорватией. С большим интересом следил за матчем. Да, хорваты доминировали, но разве кто-то думал, что они будут отсиживаться на своей половине поля? Нам не хватило десяти минут, чтобы попасть на чемпионат мира», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.