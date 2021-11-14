Татьяна Тарасова: Какой футбол? У нас его нет!

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала высказывать свое мнение о поражении сборной России от Хорватии в квалификации на чемпионат мира в Катре (0:1).

«Какой футбол? Про что вы говорите?! У нас его нет! У нас есть детский спорт, молодежный, но не футбол», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.