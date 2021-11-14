Александр Дюков: Карпин продолжит работу в сборной России и будет готовить команду к стыковым играм

Президент РФС Александр Дюков после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в отборе чемпионата мира-2022 хаявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин продолжит занимать свой пост.

«Что касается данного матча, обсуждать его нужно после игры, а не на эмоциях. Валерий Георгиевич продолжит работу и будет готовить команду к мартовским играм. Не хотел бы подводить итоги отборочного турнира», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.