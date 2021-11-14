Карпин заявил, что вся сборная России поддержала Кудряшова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не заменил Федора Кудряшова и заявил, что оказал футболисту поддержку.

Напомним, что автогол Кудряшова позволил Хорватии обыграть Россию (1:0) и отправить ее в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.

«С удовольствием бы заменил, если бы была шестая замена. Видел ли, что хромал Федор? Нет, не видел. Конечно, он расстроен, но все его поддержали. На его месте мог оказаться каждый, мяч мог попасть в плечо, голову, ногу любому игроку», - приводит слова Карпина «РИА Новости».

В стыковых матчах три путевки на мировое первенство разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.