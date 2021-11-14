Валерий Карпин: Лужи не помешали сборной России сыграть лучше с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на погодные условия, при которых команда играла против Хорватии (0:1) в матче отбора ЧМ-2022.

«Мы же не ожидали, какой дождь будет. Поле превратилось в лужи. Но говорить о том, что поле помешало нам сыграть лучше, не стал бы. Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволяли», - цитируют наставника «РИА Новости».

Добавим, что подопечные Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте 2022 года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира.