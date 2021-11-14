«Играли в водное поло». Гамула - о поражении России от Хорватии в отборе ЧМ-2022

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула отреагировал на поражение сборной России в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«Мыслей никаких после такого матча. Играли в водное поло: стояли, отбивались. Вроде неплохо. После такого гола настроение испортилось. Но ничего. Шансы еще есть. Это был не последний», - приводит слова Гамулы «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.