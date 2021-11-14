Дивеев признал, что сборная России не наиграла на победу с Хорватией

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о своих эмоцихя после поражения от Хорватии (0:1) в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«Стало ли это поражение самым обидным в карьере? Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Да, уступили обидно, но мы сегодня не наиграли на победу точно. Эмоций никаких не испытываю. Мы играли на победу, не удерживали ничью. Что-то не получалось, мы играли на победу. Голова болела, но вообще состояние нормально», - приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги Наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.