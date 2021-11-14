Карпин - о поражении от Хорватии: Полностью моя вина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение национальной команды в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

«Естественно, полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись», - цитирует ТАСС специалиста.

Добавим, что подопечные Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте 2022 года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира.