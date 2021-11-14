Созин уверен, что, проиграв Хорватии, сборная России упустила свой шанс попасть на чемпионат мира

Член комитета по этике РФС Андрей Созин уверен, что сборная России не пройдет через стыковые матчи на чемпионат мира в Катаре.

«Глядя на соперников по стыкам, можно сказать одно – там нет соперников, которых мы можем пройти. У нас был один шанс – сегодня. И сегодня мы его упустили: из двух матчей мы не выиграем. Россия не показала никакой игры – как мы собираемся выигрывать? У России никакой игры в атаке», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

В стыковых матчах три путевки на чемпионат мира будут разыграны 10 командами, ставшими в своих группах вторыми, а также двумя лучшими сборными по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.