Ведран Чорлука: В Хорватии игроки лучше, чем в России, это факт

Тренер сборной Хорватии и бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о победе в отборочного турнире ЧМ-2022 над Россией (1:0).

«Хотим - не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что сборная России через стыки пройдет дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию», - приводит слова Чорлуки «СЭ».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.