Тренер сборной Хорватии Далич: Мы ничего не позволили сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в матче отбора ЧМ-2022 над Россией (1:0).

«Хорватия доминировала целый матч. Самое важное, что мы ни в одном моменте не нервничали и не теряли уверенности. Мы ничего не позволили сборной России - в том числе не позволяли делать короткие передачи. Мы агрессивно прессинговали, из-за чего россияне терялись», - приводит слова Далича «Чемпионат».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.