Милонов - о поражении России от Хорватии: Надеюсь, больше мы так не будем играть безынициативно

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился впечатлениями от гостевого матча сборной России с Хорватией (0:1) в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.

«Когда я смотрел эту игру, то сказал: победа — это чудо, а ничья — это желание. Но, к сожалению, не получилось. Винить наших ребят не нужно. Нужно брать пример с «Зенита», который может сокрушить любую команду! Надеюсь, больше мы так не будем играть безынициативно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова политика.

Добавим, что подопечные Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте 2022 года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира.