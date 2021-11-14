Сборная России близка к тому, чтобы быть «сеяной» при жеребьевке стыковых матчей

Сборная России с большой доли вероятности будет «сеяной» при жеребьевке полуфиналов стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Завершив групповой этап с 16 очками с учетом вычета матчей с Мальтой (из-за того, что в группах разное количество команд, из результата тех сборных, которые соперничали с шестью коллективами вычитают результаты матчей с последней сборной группы), обеспечила себе место выше чем в группах J (Северная Македония - 9 очков), D (Финляндия - 11 очков), G ( Турция - 12 очков).

Таким образом, если одновременно Шотландия (остался матч с Данией), Уэльс (с Бельгией) и Польша (с Венгрией) не одержат победы, команда Карпина останется «сеяной», так как для этого надо быть не в четырех худших команд, из тех, кто завершил групповой этап отбора на втором месте.