Витория поддержал сборную России после поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился мнением о матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:1).

«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира. Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву», - написал Витория в своем инстаграме.

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Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.