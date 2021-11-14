Булыкин уверен, что сборная России удержала бы нужный с Хорватией, если бы не случился автогол

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин уверен, что сборная Хорватии самостоятельно бы не забила сборной России в решающем матче отборочной группы.

«Игра была не очень хорошей для нашей команды. Была надежда на позитивный результат, но она уплыла после грубейшей ошибки Кудряшова. Думаю, эта ошибка — несчастный случай. Сборная точно додержала бы ничейный счет, не будь автогола», - приводит слова Булыкина RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.