«Кудряшов, брависсимо!» Украинский комментатор эмоционально отпраздновал поражение России (видео)

Украинский комментатор эмоционально отпраздновал автогол защитника сборной России Федора Кудряшова в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).
«Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!!!» - кричал комментатор в видео, опубликованном в инстаграм.
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Мяч Кудряшова на 81-й минуте оказался единственным во встрече.
Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.
Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
источник: Instagram