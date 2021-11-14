Сборная Румынии обыграла Лихтенштейн, но это не помогло ей пробиться в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборная Румынии на выезде оказалась сильнее национальной команды Лихтенштейна в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Счет на 8-й минуте открыл форвард румын Деннис Ман. Удвоил преимущество гостей защитник Николаэ Банчу (87-я минута).
Таким образом, в группе J отборочного турнира ЧМ-2022 Румыния с 17 очками финишировала на третьей позиции и не выступит на предстоящем мировом первенстве в Катаре, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Лихтенштейн завершил свое выступление на последней, шестой строчке, имея в своем активе только одно очко.
источник: «Советский спорт»