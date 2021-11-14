Сборная Германии завершила отборочный турнир ЧМ-2022 победой над командой Арменией

Сборная Германии со счетом 4:1 одержала победу над командой Армении в матче 10-го тура группового раунда отбора к чемпионату мира 2022 года.

В составе немецкой сборной дубль оформил Илкай Гюндоган (45+4, с пенальти и 50-я минуты). Также у победителей отличились Кай Хаверц (15) и Йонас Хофман (64).

Армения ответила точным ударом с пенальти Генриха Мхитаряна (59).

Таким образом, сборная Германии набрала 27 очков и заняла первое место в группе J, гарантировав себе путевку в финальную часть ЧМ-2022. Армения располагается на четвертой строчке, имея в активе 12 очков.

В стыковых матчах примет участие сборная Северной Македонии, которая обыграла в заключительном туре Румынию (3:1).

ЧМ-2022

Квалификация

Группа J

10-й тур

Армения – Германия 1:4 (0:2)

Голы: Мхитарян, 59 (пен.) - Хаверц, 15; Гюндоган, 45+4 (пен.); 50; Хофман, 64.