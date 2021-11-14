Сборная Македонии обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022

Сборная Северной Македонии победила Исландию со счетом 3:1 в домашнем матче квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Победу своей команде принесли гол защитника Эзджяна Алиоски (7-я минута) и дубль хавбека Элифа Элмаса (65, 87).

У гостей забил хавбек Йон Торстейнссон (54). Добавим также, что исландцы остались в меньшинстве после того, как Исак Йоханнессон получил вторую желтую карточку (79).

Таким образом, сборная Исландии завершила отборочный цикл на пятом месте с девятью очками, а Северная Македония, набрав 18 очков, стала второй в группе J и пробилась в стыковые матчи за право сыграть на мундиале.

Напомним, ранее сборная России уступила Хорватии (0:1) и теперь также сыграет в стыковых матчах.

Чемпионат мира-2022

Отборочный этап. Европа.

Группа J. 10-й тур

Северная Македония - Исландия - 3:1 (1:0)

Голы: Алиоски, 7, Элмас, 65, 87 - Торстейнссон, 54

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски (Зайков, 89), Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Элмаз, Трайковски (Спировски, 78), Ристовски (Миовски, 77).

Исландия: Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон (Траундарсон, 86), Тоурдарсон (Хельгасон, 72), Йоуханнессон, Гудмундссон (Эллертссон, 86), Бьярнасон, Торстейнссон (Траустасон, 78), Гудьонсен (Гудьонсен, 72).

Предупреждения: Димитриевски, 28, Бьярнасон, 28, Костадинов, 45, Тоурдарсон, 64, Йоуханнессон, 68, Гудьонсен, 71, Элмаз, 73, Миовски, 83, Ристовски, 85.

Удаление: Йоханнессон (79).