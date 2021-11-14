Защитник сборной Хорватии Ловрен заявил, что не будет дразнить Россию из-за уважения к стране

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен считают победу своей команды над Россией (1:0) заслуженной.

Напомним, благодаря этому результату именно Хорватия завоевала путевку на чемпионат мира 2022 года.

«Заслуженный результат. Мы с первых минут проявляли веру в себя и боевой дух. Это один из лучших матчей в плане борьбы. По крайней мере, на ужасном поле мы ни на секунду не позволяли сопернику расслабиться. Я не буду дразнить сборную России, потому что уважаю её. Сегодня результат мог быть и другой», - приводит слова Ловрена RT, ссылаясь на Gol.hr.

Проиграв хорватам сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.