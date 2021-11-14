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Вячеслав Малафеев: Ни в коем случае не стал бы обвинять в голе Кудряшова

Российская команда примет участие в стыковых матчах.
Вячеслав Малафеев: Ни в коем случае не стал бы обвинять в голе Кудряшова
14 ноября 2021 22:11
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что на 81-й минуте защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота.

«Очень обидное поражение, тем более с таким пропущенным мячом. Но я ни в коем случае не стал бы обвинять в этом голе Кудряшова. Наоборот, человек получил в моменте травму, держался за заднюю поверхность бедра, но все равно побежал доигрывать игровой эпизод, закрывать атакующего игрока сборной Хорватии, который потенциально мог забить гол. По итогу получилось так как получилось, но это случайность, недоразумение, судьба в конце концов», - цитирует Sport24 экс-игрока «Зенита».

Добавим, что подопечные Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте 2022 года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира.

источник: Sport24.ru
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