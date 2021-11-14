Cмородская заявила, что УЕФА не должен был разрешать играть сборным Хорватии и России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не поняла, как УЕФА разрешил играть сборным Хорватии и России на стадионе «Полюд».

«Условия игры были ужасные. Это не только дождь, еще и безобразное состояние поля. Оно очень плохо влияло на хорватскую сборную, не давало показать им вершину своего мастерства. На таком поле играть невозможно. УЕФА не должен был допускать поля такого качества для соревнований. Чем выше твое мастерство — тем больше тебе мешает поле. Все действия рассчитаны до миллиметра. Поле мешало хорватам даже больше, чем нам», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.