Шамиль Тарпищев: Вина Кудряшова в автоголе минимальна

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил степень вины защитника сборной России Федора Кудряшова в гостевом поражении от Хорватии (0:1).

Напомним, что футболист на 81-й минуте поразил ворота своей национальной команды.

«Вина Кудряшова в автоголе минимальна. Мяч проскочил между нашими игроками, было короткое расстояние, и он отскочил в Кудряшова. Чисто по-человечески мне жаль Федора, такое сложно пережить психологически. Я ему ничего не могу предъявить. Это горько, обидно и существенная психологическая травма. Не считаю, что случилось что-то такое, что его нужно ругать», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.